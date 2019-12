Le PSG pourrait utiliser Leandro Paredes pour négocier avec un grand d’Europe lors du mercato hivernal.

Leandro Paredes retrouve des couleurs depuis deux mois avec le PSG. Thomas Tuchel lui a offert du temps de jeu et le milieu de terrain a semblé bien plus à l’aise que durant les 6 derniers mois, période durant laquelle on s’interrogeait clairement sur sa place dans l’effectif parisien.

La Juventus pense à lui

Ce regain de forme attise les convoitises et à l’approche du mercato hivernal, le PSG pourrait se servir des bonnes prestations de Paredes pour négocier. En effet, parmi les clubs intéressés par l’Argentin, il y a la Juventus Turin. Dans la mesure où le PSG lorgne sur Emre Can et Mattia Di Sciglio, il n’est pas impossible de voir Paredes intégré dans un deal pour faciliter les échanges.