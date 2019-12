L’OM doit prochainement régler l’avenir de quatre de ses joueurs. Le duo Eyraud – Zubizaretta est en première ligne.

Les six prochains mois vont être décisif pour l’avenir de l’OM sous l’ère McCourt. En effet, le club va devoir prendre des décisions fortes pour passer le cut 2020 et les échéances fixées par le fairplay financier. Si la vente de joueurs parait inévitable, les décisions concernant les joueurs en fin de contrat le seront tout autant.

Thauvin, Lopez et Mandanda

Trois joueurs voient leur contrat arriver à échéance d’ici juin 2021 : Steve Mandanda, Maxime Lopez et Florian Thauvin. Pour chacun de ses joueurs, l’OM va devoir jouer finement. Prolonger pour garder (Lopez), prolonger pour mieux vendre (Thauvin) ou laisser filer librement (Mandanda) ? Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta ont du pain sur la planche et ne devront pas se manquer…