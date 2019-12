S’il a connu une adaptation difficile, il semble qu’Antoine Griezmann soit désormais un Blaugrana.

Les premiers mois d’Antoine Griezmann au FC Barcelone ont été difficiles. Le vestiaire a certainement voulu faire payer au Français son demi-tour de l’été 2018… Mais le plus dur semble derrière lui, à présent.

Le clan Messi valide

Sur le terrain, mais également en dehors, le changement est réel. Les Griezmann sont invités aux soirées des Messi et même si cela peut paraître ridicule, c’est important et symboliquement fort au Barça. Le verdict le plus fort étant celui du terrain et le Français a clairement plus de relation avec Messi et Suarez depuis un mois.