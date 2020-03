Après des débuts difficiles, Leandro Paredes a mis tout le monde d’accord en quelques semaines.

Recruté par le Paris Saint-Germain en janvier 2019, Leandro Paredes a été décevant lors de ses premiers mois dans la capitale française. Le club parisien a même tenté de le revendre l’été dernier et encore en janvier cette année.

Paredes indispensable !

Mais depuis, Paredes a retrouvé son meilleur niveau et un rôle de plus en plus important. Si bien que le PSG n’envisage plus du tout de le vendre désormais. L’été prochain, Paredes, qui est très bien intégré dans le vestiaire parisien et qui est de plus en plus utile sur le terrain, ne bougera pas. Il sera intransférable.