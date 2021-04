Candidat au départ, Mauro Icardi n’est pas certain de pouvoir quitter le PSG cet été. Explication.

Mauro Icardi commence de plus en plus à regarder loin du PSG. Même s’il revient bien, avec un triplé en Coupe de France contre Angers (5-0), l’Argentin aimerait bien revenir en Italie. Sa compagne, et agent, aussi. Mais Leonardo a un plan précis en tête.

Si Kean ne vient pas…

Leonardo a fait savoir à Icardi qu’il n’était pas encore maître de son destin. Le PSG a la volonté de signer définitivement Moise Kean. Si le plan fonctionne, Icardi aura un bon de sortie. Mais si Everton ne vend pas Kean, alors Icarid n’aura pas le choix et devra rester. Un nouveau plan de vol dans lequel c’est Paris qui choisit et pas l’inverse…