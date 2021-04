Entre Icardi et Kean, le PSG va devoir choisir. Mais visiblement, Paris a déjà une préférence…

Prêté au PSG, sans option d’achat, Moise Kean a convaincu Paris. Le staff et les dirigeants parisiens sont unanimes sur l’attaquant italien et veulent le voir rester. Dans le même temps, les prestations de Mauro Icardi sont en bernes. Et son attitude hors terrain fait grincer des dents.

Vendre Icardi pour acheter Kean

Le scénario envisagé pour l’été à venir est donc le suivant : Vendre Mauro Icardi pour acheter définitivement Moise Kean. La possibilité de récupérer 50 millions d’euros avec l’Argentin permettrait de financer en grande partie la transaction entre Paris et Everton pour Kean. Juventus et AS Rome ont déjà montré des signes d’intérêt pour Icardi. A suivre…