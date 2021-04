Ces derniers mois, Pablo Longoria s’est attaché à construire une équipe de recrutement de très haut-niveau. Une excellente nouvelle pour l’avenir de l’OM.

En attendant les recrues, l’OM s’offre des… recruteurs ! Pablo Longoria a en effet totalement réorganisé la cellule de recrutement phocéenne. Pilotée par David Friio, elle vient notamment de mettre la main sur des pointures du secteur : Benjamin Brat (ex Nancy), Sergio Santome (ex Valence) et Mathieu Seckinger (ex Manchester United).

Louis-Jean, une très belle prise

Pour terminer le travail, Pablo Longoria aurait frappé fort en coulisses en signant Mathieu Louis-Jean. L’Equipe indique que l’Espagnol le considère comme le « meilleur scout français ». Passé par Nice et Manchester United, Louis-Jean complète donc la team de David Friio. En espérant que la cellule de recrutement marseillaise déniche de nombreux joyeux dans les années à venir.