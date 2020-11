Placardisé depuis son retour à l’OM, Kostas Mitroglou pourrait finalement reprendre du service.

André Villas-Boas a été très clair d’entrée de jeu avec Mitroglou. L’attaquant grec ne fait pas partie de ses plans et il devait trouver une porte de sortie. Malheureusement, aucune offre n’a pu le convaincre et l’ancien buteur de Benfica est resté. Depuis plusieurs mois, il profite d’un placard bien chaud à l’OM…

Benedetto, c’est pas jojo…

Pour France Football, le cas Mitroglou mérite d’être revu par André Villas-Boas. D’abord parce que l’OM a besoin de voir autre chose en attaque. Dario Benedetto et Valère Germain, ce n’est pas la joie. Et le jeune Luis Henrique n’est pas prêt. L’hebdomadaire évoque également un esprit revanchard, une bonne relation avec Dimitri Payet, son professionnalisme et la possibilité de parfaitement l’intégrer dans un 4-4-2. Si ce come-back a de quoi faire grincer des dents, il mérite le coup d’œil. Des miracles à l’OM, il y en a eu plus d’un !