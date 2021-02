Et si Neymar liait son destin à celui de Messi pour pouvoir poursuivre au PSG ? C’est une hypothèse qui a du sens au regard de ses dernières déclarations.

Neymar ne veut plus jouer sans Messi. Le Brésilien l’a dit, haut et fort, il souhaite retrouver le génie argentin et évoluer à ses côtés pour le servir, encore quelques années. Pour cela, Neymar réclame son arrivée au PSG. Et Paris travaille activement à cette possibilité.

Neymar n’a toujours pas signé

Dans le même temps, le PSG avance sur la prolongation de Neymar. Et visiblement, les deux parties ont trouvé un terrain d’entente sur les quatre prochaines saisons. Mais rien n’est encore officiel ni signé. La raison de cette attente se trouve peut-être dans le dossier Messi. Neymar, déterminé à voir son copain signer au PSG, attend d’en savoir plus le futur de l’Argentin pour pouvoir entériner sa décision. Reste à savoir ce qu’il fera si Messi prolonge à Barcelone, en prenant tout le monde à contre-pied…