Le PSG souhaite à nouveau profiter des bonnes affaires du prochain mercato pour faire son recrutement.

Pour son retour au PSG, Leonardo a mis en place une stratégie de recrutement différente de celle jusque-là établie. Paris ne pouvant plus dépenser à outrance au regard des conditions imposées par le fairplay financier, le Brésilien a opté pour les choix malins et à moindre frais. Il a ainsi recruté Ander Herrera (libre), Keylor Navas (10 M€), Mauro Icardi (prêt) ou encore Sergio Rico (prêt). Et Leonardo entend bien continuer sur cette voie.

Des joueurs en fin de contrat

En effet, sur le marché des joueurs en fin de contrat, il y a des profils qui intéressent fortement Leonardo. Notamment sur le plan offensif. En Italie, Dries Mertens ne devrait pas prolonger avec Naples et plaît à Paris. Même chose pour Willian, qui a refusé la dernière proposition de Chelsea. Deux joueurs libres qui pourraient faire beaucoup de bien au PSG la saison prochaine, notamment si Cavani et Choupo-Moting s’en va.