Expert de la Serie A, Leonardo connaît tous les talents du championnat italien. Et le Brésilien veut que le PSG s’offre deux d’entre eux.

Depuis qu’il occupe les fonctions de DS au PSG, Leonardo n’hésite pas à piocher dans son championnat de prédilection : la Serie A. Le Brésilien dispose d’un réseau XXL en Italie et les recrutements de Pastore, Thiago Silva, Ibrahimovic, Marquinhos, Verrati ou encore Thiago Silva prouvent que Leonardo est impérial en Serie A.

Paqueta et Tonali

Comme on ne change pas une recette qui gagne, Leonardo continue de prospecter dans le championnat italien. Et il veut plus que tout voir deux joyaux de Serie A rejoindre le PSG. Il s’agit de Sandro Tonali (Brescia) et Lucas Paqueta (Milan AC). Un billet de 30 à 35 millions d’euros pour chaque à prévoir.