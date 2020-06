Après avoir plusieurs fois refusé d’ouvrir des discussions pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé semble disposé à imaginer un avenir avec le PSG.

C’est un dossier compliqué pour le PSG. Depuis plusieurs mois, le club tente d’ouvrir des négociations avec son joyau, Kylian Mbappé, afin de prolonger son contrat. Son bail court jusqu’en juin 2022 et Doha veut sécuriser son champion du monde. Mais l’intéressé s’y refuse, jusqu’à présent.

Leonardo au pressing

Leonardo a pris en main le dossier auprès du joueur et de ses proches. Et avec des arguments financiers XXL, le Brésilien pourrait obtenir gain de cause. D’autant plus que Paris pourrait inclure une clause spécial « Madrid » dans ce contrat, lui permettant d’ouvrir des discussions avec l’écurie de Zidane à l’été 2021. Sur le point de craquer, Mbappé pourrait signer et devenir l’un des joueurs les mieux payés au monde. Pour le PSG, c’est l’assurance de protéger son joueur des autres clubs et de récupérer un très gros billet en cas de transfert à Madrid.