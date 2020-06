Sur les tablettes de l’OM, Adrien Thomasson pourrait utiliser l’intérêt marseillais pour mieux négocier son prochain contrat.

Polyvalent, travailleur et performant, Adrien Thomasson s’est attiré plusieurs convoitises, en Ligue 1 et à l’étranger. En France, l’OM a coché son nom sur sa short-list. Andoni Zubizarreta appréciait le joueur et visiblement, André Villas-Boas aussi.

Thomasson parti pour rester ?

Joueur clé de Strasbourg, Adrien Thomasson n’aurait pas encore tranché pour son avenir, lui dont le contrat actuel court jusqu’en 2021. Si l’OM n’a pas les moyens de bouger maintenant, le joueur pourrait profiter des convoitises marseillaises pour mieux négocier avec Strasbourg son nouveau bail. Stratégie limpide pour un joueur qui a tout intérêt à rester pour gagner plus plutôt qu’attendre une offre de l’OM, qui ne viendra peut-être jamais (et sans garantie de temps de jeu derrière).