Les premières recrues du PSG pourraient clairement jouer en faveur du club pour la prolongation de Mbappé.

Plus qu’un simple recrutement pour la saison prochaine, c’est de l’avenir du club et de sa star, Kylian Mbappé, dont il est question. Leonardo a en conscience et c’est pour cette raison qu’il vient d’accélérer un grand coup sur le marché des transferts.

Des recrues de classe mondiale

Les arrivées de Wijnaldum et Donnarumma, libres de tout contrat et considérés comme des joueurs de classe mondiale à leur poste, sont autant d’argument pour séduire Kylian Mbappé de rester à Paris et de prolonger. Les chances de le voir craquer sont désormais très grandes…