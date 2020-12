Pour s’assurer de la signature de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se plier en quatre et lui offrir tout ce dont il désire.

Leonardo a tenté à plusieurs reprises d’ouvrir des discussions pour prolonger Kylian Mbappé. Jusqu’à présent, Paris a gentiment été éconduit par son attaquant, qui souhaite se concentrer sur le terrain et pas autre chose. Sauf que son contrat se réduit de mois en mois et que le PSG veut verrouiller sa situation.

Paris prêt à tout pour le garder

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Kylian Mbappé incarne l’ambition parisienne aux côtés de Neymar. Et pour le garder, le PSG pourrait accepter des efforts colossaux. Un salaire XXL, plus important que celui de Neymar (qui touche 30 M€ par saison). Un nouvel entraîneur pour lui redonner foi au projet parisien. Et des recrues clinquantes, pour répondre à ses demandes du dernier été. S’il y a bien un joueur pour faire craquer n’importe quel club au monde, c’est bien Mbappé…