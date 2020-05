Malgré le pressing du PSG pour le prolonger, Kylian Mbappé refuserait d’écouter les offres parisiennes. Une situation totalement verrouillée, sans issue ?

Le PSG rêve d’un authentique exploit. Pas sur le terrain. En dehors. Et c’est Leonardo qui s’en charge. Ce rêve n’est autre que de prolonger Neymar et Mbappé. Les deux stars du projet, dont les contrats se terminent en juin 2022.

Mbappé inflexible

Le problème, c’est que le clan Mbappé refuse de l’envisager. Depuis plus d’un an, il repousse toutes les avances de Leonardo. En ne prolongeant pas, le champion du monde s’oriente vers un départ en 2021, à un an de la fin de son contrat. Déterminé, il ne semble pas prêt à changer d’avis. Surtout si c’est pour rejoindre Zidane…