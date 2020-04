Dans l’esprit d’Edinson Cavani, l’après-PSG va s’écrire en Espagne et dans aucun autre championnat.

Après l’Italie et la France, Edinson Cavani devrait découvrir un nouveau championnat : l’Espagne. C’est en effet la destination que l’attaquant du PSG souhaite rejoindre. Courtisé par l’Atletico et Diego Simeone, Cavani a fait son choix et ne semble pas en mesure de le changer.

Il veut l’Atletico depuis longtemps

La piste de l’Atletico existe depuis plusieurs saisons. Et Diego Simeone a plusieurs fois tenté de le récupérer chez les Colchoneros. En fin de contrat avec le PSG, El Matador va saisir l’opportunité de signer là-bas et envisager une fin de carrière en Europe. Il aura marqué l’histoire du PSG en étant le meilleur buteur du club, devant un certain… Zlatan Ibrahimovic.