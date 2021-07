Si le PSG fait venir Paul Pogba, la donne pourrait changer pour un Kylian Mbappé en pleine réflexion sur son avenir.

Avec Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi et Sergio Ramos, le PSG a frappé un très grand coup sur le marché des transferts. Et Leonardo sait pertinement que ce recrutement n’a pas uniquement un impact sur l’effectif et la compétitivité du groupe de Mauricio Pochettino. Vis-à-vis de Kylian Mbappé, aussi, il y a une influence.

Pogba, c’est du lourd

Pour convaincre Kylian Mbappé que le PSG porte le meilleur projet de la planète foot et qu’il n’a aucune raison de partir, ce recrutement cinq étoiles est parfait. Et ce sera d’autant plus parfait si Paris fait venir Paul Pogba, que Kylian Mbappé apprécie beaucoup. Suffisant pour le faire changer d’avis et lui permettre de prolonger ? A Doha, on le pense.