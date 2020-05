Au FC Barcelone, il n’y a pas que Leo Messi qui est intransférable cet été. Un joyau du club est lui-aussi certain de ne pas bouger.

Le Barça a ouvert les vannes pour le prochain mercato. Et il ne s’agit pas de sortir le chéquier, bien au contraire ! Le club est en difficulté financière, il faut que l’argent rentre. Alors le club est prêt à vendre tous les joueurs. Tous, sauf Leo Messi bien sûr. Mais pas seulement.

De Jong est intouchable

Si Umtiti, Busquets, Rakitic, Dembele et même Griezmann peuvent partir, le FC Barcelone ne fera aucune folie pour son milieu de terrain néerlandais, Frenkie de Jong. Considéré comme l’un des plus grands espoirs au monde à son poste, il ne bougera pas d’un pouce cet été. Messi et de Jong sont intouchables. Au contraire de tous les autres…