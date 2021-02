Courtisé par Liverpool, Kylian Mbappé hésite à rejoindre le projet de Jurgen Klopp.

Si Zinedine Zidane exerce un pressing pour convaincre Kylian Mbappé de le rejoindre, il n’est pas l’unique entraîneur en Europe à vouloir le séduire. En Angleterre, du côté de Liverpool, un certain Jurgen Klopp lui fait également les yeux doux…

Grosse prise de risque

Kylian Mbappé est séduit par Zidane et Klopp. Et la perspective de rejoindre l’Angleterre a de quoi plaire… Mais le Français hésite. A Liverpool, il va se mettre en danger. Dans une période aussi incertaine, d’autant plus compliquée pour lui ces derniers mois, il se dit que ce n’est peut-être pas le bon moment. De plus, Liverpool n’est plus aussi impérial que les 2/3 dernières saisons. L’effectif s’essouffle, la magie Klopp moins évidente. Enfin, à Liverpool, il n’aura jamais un aussi gros salaire qu’au PSG…