Les discussions sont en cours pour la prolongation de contrat de Di Maria, mais il ne faut pas lui offrir n’importe quoi.

Des discussions sont bien engagées pour la prolongation de contrat de Angel Di Maria puisque les deux parties le souhaiteraient désormais. Le joueur pourrait obtenir deux ans de plus si tout se passe bien même si tout le monde n’est pas d’accord sur les chiffres de ce contrat.

Ne pas céder

Di Maria touche actuellement 13 millions d’euros par an et le Leonardo aimerait qu’il ne dépasse pas les 8 millions d’euros. Le joueur, lui, serait prêt à descendre à 11 millions. Ces chiffres sont fous et il faut être clair aucun autre club en Europe ne lui proposera plus de 8 millions. Leonardo ne doit pas céder.