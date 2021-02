En bouclant la vente de Morgan Sanson, Pablo Longoria a parfaitement géré une vente importante pour l’OM.

En constante progression depuis 4 ans, Morgan Sanson était sur le départ depuis un an. Mais l’OM n’est pas parvenu à trouver la bonne offre pour son milieu de terrain. A un an et demi de la fin de son contrat, il devenait toutefois urgent de plier une opération. Et Pablo Longoria l’a fait, de très belle manière.

Une très belle vente

En plus d’un contrat qui devenait de plus en plus court, l’OM a dû composer avec une période Covid qui plombe les finances de beaucoup de clubs. En le vendant 16 millions d’euros, hors bonus, l’OM a fait une belle opération. Un très joli coup de Longoria.