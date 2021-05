Parmi les clubs qui courtisent Kylian Mbappé, on retrouve Liverpool. Mais les Reds sont-ils encore dans la course ?

D’après les révélations de Téléfoot, Kylian Mbappé est la cible de Liverpool. Mais cet intérêt remonte à l’époque où les Reds marchaient sur l’Europe. Cette saison est plus compliquée pour les hommes de Klopp, ce qui réduit les chances de voir Liverpool pouvoir convaincre le Français.

Si départ, ce sera Madrid

Si l’intérêt de Liverpool est toujours vif, il y a très peu de chance de voir les Reds l’emporter. Kylian Mbappé a plus d’intérêt de rester à Paris que d’aller à Liverpool. Le PSG est bien plus compétitif, désormais, que Klopp et sa bande. Encore si Mo Salah s’en va… Si départ il y a pour Mbappé, il n’y a qu’une destination envisageable : le Real Madrid.