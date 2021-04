Les performances du PSG en Ligue des Champions pourraient finir de convaincre Kylian Mbappé de rester.

Finaliste de la dernière Ligue des Champions, le PSG réalise un nouveau parcours historique cette saison. Et cette fois, l’excuse du Covid ou du tirage au sort favorable ne tient plus. Paris enchaîne les gros et les élimines un à un. Des performances qui pourraient avoir une influence auprès de Kylian Mbappé, dont l’avenir se joue en ce moment même.

Paris au sommet

Avec un PSG ultra compétitif sur la scène européenne, c’est l’assurance de pouvoir être chaque saison un prétendant à la victoire en Ligue des Champions. Avec Neymar, Mbappé dispose des garanties sportives qu’il espère. Financièrement, Paris est le seul club à pouvoir lui offrir 30 millions d’euros net par saison… Rester semble être la plus cohérente des décisions pour un joueur de son envergure.