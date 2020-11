En juin prochain, Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat. Pour éviter le pire, le PSG pourrait accepter une offre bien plus basse que la valeur de son joueur. Explication.

Combien vaut Kylian Mbappé ? C’est la grande question que tout le monde se pose au sujet du nouveau joyau du football français. Si le PSG a dépensé 180 millions d’euros sur lui en 2017, Mbappé a vu son prix grimper grâce à ses prestations et ses titres en cascade.

100 millions et c’est bon ?

Mais la situation contractuelle de Kylian Mbappé pourrait totalement changer la donne. En juin, il n’aura plus qu’un an de contrat. Et avec la menace d’un départ libre en 2022, le PSG pourrait choisir de ne pas jouer avec le feu et d’accepter une offre « raisonnable ». Un deal à 100 millions d’euros, pour une belle rentrée d’argent au regard du contexte et de son contrat ? Pas impossible que Paris descende « très bas » l’été prochain et qu’on soit loin des 200 ou 250 millions d’euros évoqués depuis un an.