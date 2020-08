L’avenir de Kylian Mbappé est encore loin d’être acté alors que le PSG est encore en lice en Ligue des Champions.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé assurait qu’il serait encore un joueur du PSG la saison prochaine. Mais tout va très vite dans le football, comme aiment le rappeler régulièrement les acteurs et un scénario qui verrait Mbappé finalement quitter Paris cet été n’est pas exclure… En effet, si le PSG venait à remporter la Ligue des Champions cette saison, le Français aurait alors atteint son grand objectif sous le maillot parisien.

Si Paris remporte la Ligue des Champions…

Sportivement, Paris n’aurait plus grand-chose d’autre à offrir à sa star française. Le club de la capitale en aura parfaitement conscience et pourrait alors céder aux avances de Madrid, surtout si Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat. Il faut dire qu’en cas de départ de son numéro 7 cet été, le PSG aurait certainement la possibilité de recruter une autre star pour le remplacer. Cristiano Ronaldo serait en effet en train d’étudier ses options actuellement. Paris et le joueur pourraient s’y retrouver. À condition de remporter la Ligue des Champions dans quelques jours…