Pour la saison prochaine, l’OM pourrait faire ses courses dans le championnat de France. Notamment pour ses latéraux.

A gauche comme à droite de la défense, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli souhaitent des renforts. Deux nouvelles recrues sont attendues et ainsi permettre à l’OM d’avoir du monde à ces postes clés dans le football moderne et encore plus dans le système Sampaoli.

Centonze et Perraud

Pour cela, l’OM scrute la Ligue 1. Depuis un an, Fabien Centonze (Metz) est sur la short-list marseillaise. Pablo Longoria ne le lâche pas et le Messi continue d’être bon sur son côté droit. A gauche, c’est Romain Perraud (Brest) qui plaît. Les Bretons l’ont prolongé pour préparer un éventuel départ. Deux joueurs que l’OM espèrent recruter cet été.