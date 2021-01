En phase finale des discussions pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG semble avoir sorti l’artillerie lourde côté finance…

Paris veut garder Kylian Mbappé. Le Français est une priorité pour Leonardo, Pochettino, les Qataris et tous les supporters. Et même s’il a connu un passage à vide, Mbappé reste l’un des plus grands joueurs du moment, en capacité de gagner le Ballon d’Or.

Paris dégaine fort

Pour convaincre Kylian Mbappé de rester, le PSG a fait le boulot. En coulisses, Leonardo aurait évoqué avec ses représentants un nouveau salaire, revu à la hausse. A la hauteur de Neymar ? Pas loin. Paris se rapprocherait des 30 millions d’euros par an pour Mbappé, du jamais vu pour un si jeune joueur (21 ans). Surtout, des arguments financiers qu’aucun autre club au monde ne peut lui offrir, d’autant plus s’il faut sortir 150 à 200 millions d’euros pour son transfert…