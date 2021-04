Si Kylian Mbappé semble vouloir quitter le PSG, il n’est pas certain de pouvoir trouver son bonheur ailleurs. Explication.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le club dès cet été. En effet, le Français semble vouloir tenter une nouvelle aventure, à l’étranger cette fois, et refuserait ainsi de prolonger au PSG. Mais le champion du monde n’est pas certain, pour autant, de pouvoir partir.

Un dossier très, très cher

Bien qu’il n’ait qu’un an de contrat, Kylian Mbappé dispose d’une très grande valeur. Et sur le marché, rares sont les clubs à pouvoir se l’offrir. Car Paris ne discutera pas en dessous de 150 millions d’euros. De plus, il y a un salaire XXL à sortir. Le PSG propose 30 millions d’euros à son prodige pour rester, soit la même fiche de paie que Neymar. Quel club est en capacité de sortir 150 millions d’euros et 30 millions d’euros net par saison ? Le Real Madrid, qui fait face à des difficultés financières, n’est pas certain de pouvoir assumer. Faute de mieux, Mbappé pourrait donc rester à Paris et signer ce très gros contrat. En attendant un départ dans les années à venir.