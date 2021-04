Le PSG croit vraiment en ses chances de pouvoir faire venir Leo Messi cet été. Les dirigeants sont confiants et tentent le tout pour le tout.

Bien occupés par les situations contractuelles de Neymar et Mbappé, les dirigeants du PSG n’oublient pas qu’une opportunité en or se présente à l’été qui arrive. Un dossier dont les Qataris rêvent depuis plus de 10 ans : Leo Messi. Et pour l’Argentin, Paris met toutes ses chances de son côté.

Discussions amorcées

Si Neymar et Mbappé prolongent, Messi ne pourra pas venir. Financièrement, c’est impossible à tenir. Mais si Mbappé part, ce qui est la tendance, il y a une place pour l’Argentin… Pour cela, Paris a déjà pris position auprès de la Pulga. Neymar fait également le job pour tenter de le convaincre. Et Mauricio Pochettino, son compatriote, est prêt à beaucoup de choses de son côté (liberté de jeu, recrutement ciblé). Paris joue son va-tout pour Messi et espère pouvoir saisir l’opportunité, si elle doit se présenter. Et n’avoir aucun regret.