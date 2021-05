En fin de contrat, Clément Grenier pourrait accepter de prolonger son contrat et ainsi continuer avec Bruno Genesio.

Tout proche de quitter le Stade Rennais lors des deux derniers mercatos, Clément Grenier voit son contrat prendre fin en juin. Et pour l’ancien lyonnais, ce statut de joueur libre est l’occasion de trouver une nouvelle aventure. A l’étranger, lui qui a connu une brève expérience à l’AS Rome.

Grenier prêt à rester

Mais contre toute attente, le dossier pourrait s’inverser et Clément Grenier envisagerait de rester. « Selon nos informations, une prolongation de contrat de Clément Grenier à Rennes est redevenue possible, écrit Le 10 Sport. A l’origine de ce changement de situation, il y a l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc de touche. Les deux hommes se connaissent et s’entendent bien. Si la situation n’est toujours pas complètement éclaircie avec les dirigeants bretons, du côté du joueur, la porte est clairement ouverte ». A 30 ans, Clément Grenier a connu un trou d’air mais est redevenu un pion important du système rennais.