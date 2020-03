Comme chaque saison, le PSG doit composer avec des joueurs qui n’apportent clairement pas suffisamment. Des boulets qu’il va falloir faire partir, tant bien que mal.

Leonardo va clairement avoir du boulot ces prochains mois… En plus de devoir gérer les cas épineux de Kylian Mbappé, Neymar ou encore Mauro Icardi, le Brésilien va également devoir se coltiner les situations moins glamour de Choupo-Moting, Jesé Rodriguez ou encore Ander Herrera.

Encore du déchet pour Paris

En effet, le PSG n’a pas fait que des bonnes pioches ces dernières saisons. Et même si Leonardo a commencé à écrémer l’effectif à son arrivée, il reste encore du déchet. A commencer par l’un des plus gros flops du recrutement parisien : Jesé Rodriguez. Prêté au Sporting, l’Espagnol est fantomatique. Il lui reste encore un an et demi de contrat… Pour Ander Herrera, recruté libre, Paris n’a pas fait de dépense. Mais son salaire en impose et ses blessures à répétition sont devenues un poids. Que faire, également, d’Eric Maxim Choupo-Moting ? Il est en fin de contrat et joue les rôles de doublure en silence. Leonardo doit également penser à faire partir Alphonse Aréola ou encore Julien Draxler. Du boulot en perspective…