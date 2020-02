Si Leonardo a du pain sur la planche avec Neymar et Mbappé, le Brésilien devra également s’occuper de deux dossiers moins prestigieux cet été.

Concentré sur les prolongations de contrat de Neymar et Mbappé, le PSG est bien occupé. Mais Leonardo aura également la mission de gérer les affaires courantes du club, à commencer par deux boulets : Jesé Rodriguez et Alphonse Aréola.

Les vendre au plus vite

Tous deux prêtés, Jesé Rodriguez et Alphonse Aréola n’ont plus aucun avenir avec le PSG. Mais Leonardo va devoir gérer leur vente respective afin de régler leur situation. Si le premier sera très difficile à vendre et qu’il faudra visiblement se tourner vers une résiliation de contrat, le second peut intéresser de nombreux clubs en Europe. Géré par Mino Raiola, Aréola devrait rebondir en Espagne ou en Italie.