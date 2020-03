S’il ne lui reste qu’un an de contrat au FC Barcelone, Luis Suarez pourrait voir son aventure en Catalogne automatiquement prolonger !

La prolongation de contrat de Luis Suarez est un sujet chaud du FC Barcelone. Et pour cause : le grand ami de Leo Messi n’a plus qu’un an de contrat (Juin 2021). Et les dirigeants sont susceptibles de lui offrir une rallonge comme de lui montrer la porte l’été prochain…

Un an de plus prévu ?

Mais la presse espagnole vient de faire des révélations étonnantes sur la situation contractuelle de Luis Suarez. En effet, si l’attaquant barcelonais joue 60% des matchs de la saison 2020-2021, son contrat sera automatiquement prolongé d’un an. Il ne lui reste qu’à être bon et garder sa place de titulaire sur une bonne partie de la saison pour pouvoir rester. Pour le plus grand bonheur de Leo Messi…