Cet été, Leonardo a clairement l’intention de faire le ménage et de se débarrasser de ceux qui ne donnent plus satisfaction.

Après son retour à l’été 2019, Leonardo a les pleins pouvoirs à Paris. Et le Brésilien ne fera pas dans le détail ces prochaines semaines… Son désir de voir le PSG ultra performant passe par un ménage et plusieurs joueurs sont menacés.

Avis de tempête au milieu du terrain

Les non-prolongations de Layvin Kurzawa et Thomas Meunier sont la volonté de Leonardo. Même chose pour Thiago Silva et Edinson Cavani. Et le Brésilien pourrait organiser les départs de Julian Draxler, Ander Herrera et Idrissa Gueye. Des joueurs qui pourraient débarrasser le plancher pour permettre l’arrivée de nouvelles recrues comme Sergej Milinkovic-Savic, Ismaël Bennacer ou Miralem Pjanic…