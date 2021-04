Après avoir été patient pendant de longs mois, Leonardo assiste impuissant au départ de Mbappé. Le Français a bien joué son coup…

Depuis qu’il est revenu aux affaires au PSG, Leonardo sait que parmi ses chantiers prioritaires, il y a les prolongations de Neymar et de Mbappé. Et le Brésilien a montré une extrême patience, notamment avec le Français. Après avoir voulu ouvrir à multiples reprises des négociations, Leonardo a dû attendre car Mbappé n’était pas enclin à vouloir « parler », préférant se concentrer sur les « objectifs du terrain ».

Mbappé veut partir, Paris piégé

Sauf qu’en attendant encore et encore, le PSG se retrouve dans la pire des situations. Celle de devoir vendre son joueur cet été et de ne pas avoir le choix car il est libre dans un an. Leonardo s’est fait « piéger » par un Mbappé qui savait ce qu’il voulait dès le départ. Trop gentil, pas assez « agressif » ? Difficile à dire. Mais le résultat est là : Paris n’a plus le choix et doit vendre son prodige…