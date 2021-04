Le flop de l’OM, Valère Germain, a déjà été approché par plusieurs clubs.

Sous contrat jusqu’en fin de saison avec l’Olympique de Marseille, Valère Germain va quitter le club phocéen dans quelques semaines. Les dirigeants de l’OM, déçus du rendement de l’attaquant français, ne souhaitent pas prolonger son contrat.

Du beau monde pour Germain !

Valère Germain ne devrait pas avoir de mal à se trouver un nouveau club toutefois. Selon L’Equipe, plusieurs clubs ont en effet approché le joueur. Bordeaux, Rennes, le Genoa et la Sampdoria auraient déjà approché le joueur. Plus étonnants, des contacts auraient aussi été pris par le Milan AC et Everton.