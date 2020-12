Malgré l’appel du pied XXL de Neymar à Leo Messi, le PSG a une autre priorité que le génial argentin.

Et indiquant ouvertement vouloir jouer avec Leo Messi le plus tôt possible, Neymar ouvre grand la porte à une arrivée de l’Argentin au PSG. Une manière de mettre la pression sur le Barça comme le PSG à l’heure où Leonardo tente de renégocier son contrat pour le prolonger. Mais dans l’esprit de Leonardo, si Messi est un rêve, la priorité porte un autre nom.

Cap et priorité sur Mbappé !

Pour Leonardo et le PSG, la priorité des priorités s’appelle Kylian Mbappé. Doha veut absolument que le prodige français prolonge. Le dossier Messi a beau être très, très alléchant, c’est bien Mbappé que Paris veut avant toute autre chose. A 21 ans, il incarne le présent et l’avenir comme aucun autre joueur au monde.