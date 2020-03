Convaincu de son talent, Leonardo continue d’espérer la venue de Gianluigi Donnarumma au PSG.

Leonardo a flashé sur plusieurs joueurs de Serie A. Sandro Tonali (Brescia), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Lucas Paqueta (Milan AC) sont autant de cibles que le Brésilien aimerait recruter dans les mois à venir. Et dans les buts aussi, il a un nom bien précis en tête.

Fan de Donnarumma

Au poste de gardien de but, Leonardo est convaincu du potentiel de Gianluigi Donnarumma. Le joyau du football italien regarde comment sortir du Milan AC depuis deux ans et espère une offre en or pour donner un nouvel élan à sa carrière. Le PSG est l’une de ses pistes chaudes.