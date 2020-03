A l’origine du recrutement de Thiago Mendes l’été dernier, Juninho doit désormais composer avec un joueur qui a couté cher et qui n’est pas au niveau.

Acheté à prix d’or par l’OL (22 millions d’euros), à la demande de Juninho, Thiago Mendes semble être l’unique ombre au joli tableau qui se dessine du côté de l’OL depuis un mois. Vainqueur de la Juventus en huitième de finale aller de la Ligue des Champions puis du derby, l’OL doit gérer le cas Thiago Mendes, non retenu par Rudi Garcia.

Un cas à gérer

Face à la concurrence de Tousart, Aouar, Caqueret, Guimaraes ou encore Lucas, Thiago Mendes fait la grimace. Et pour cause ! Recruté pour succéder à Ndombele, il est aujourd’hui invité à s’asseoir en tribune pendant que ces coéquipiers réalisent les plus gros exploits de leur saison. Préféré à Bennacer (Milan AC), Thiago Mendes est un choix de Juninho. Et le Brésilien va devoir gérer ce cas d’ici la fin de la saison, comme un grand. Pas simple.