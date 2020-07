Afin de faire le ménage dans son effectif, Leonardo aimerait vendre plusieurs joueurs du PSG. A commencer par Julian Draxler.

Leonardo a la volonté de faire venir du sang-neuf cet été. Il n’a pas pu le faire en profondeur il y a un an, à son retour, alors il se prépare pour ce mercato estival. Et dans son plan de route, il y a le départ de plusieurs joueurs dont il ne veut plus. A commencer par Julian Draxler…

Bradé en Allemagne

Courtisé par plusieurs clubs allemands, Julian Draxler est malheureux un trop gros investissement pour les écuries de Bundesliga. Transfert, salaire… ça ne passe pas. Alors Leonardo pourrait accepter une très grosse ristourne pour permettre son départ. Le Hertha Berlin, notamment, pourrait boucler sa venue pour 20 millions d’euros et être en capacité de payer son gros salaire. Tant pis pour le retour sur investissement, Paris a besoin de le voir partir, coûte que coûte.