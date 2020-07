Lille veut absolument recruter le Canadien, Jonathan David pour remplacer Victor Osimhen.

Le LOSC vient de réaliser une nouvelle superbe opération sur le marché des transferts. Un an seulement après son arrivée au LOSC, Victor Osimhen a été vendu 80 millions d’euros à Naples. En un an seulement, Lille a réalisé une plus-value de 67 millions d’euros. Le club nordiste est un habitué de ce type de transaction et pourrait bien recommencer l’opération dans un an grâce à Jonathan David de la Gantoise qui est courtisé pour venir remplacer Osimhen.

Jonathan David le remplaçant d’Osimhen

Le joueur canadien est très intéressé par un transfert à Lille cet été et pousse pour que cela se fasse rapidement. Lille croit énormément en ce joueur qui présente toutes les caractéristiques du football moderne comme Osimhen. Une saison à Lille pourrait lui permettre de briller et de s’ouvrir les portes des plus grands clubs européens. Comme Osimhen. Lille de son côté pourrait une nouvelle fois réaliser une grosse plus-value.