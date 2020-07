Courtisé en France, Denis Bouanga dispose également de pistes à l’étranger. Une destination qui correspond plus aux attentes du Gabonais de l’ASSE.

Auteur d’une superbe saison à l’ASSE, Denis Bouanga continue sa fulgurante ascension. Au point de déjà repartir du Forez ? C’est possible. Bouanga plaît en France (Rennes, Lyon, Lille, Nice). Mais surtout à l’étranger, en Allemagne, Espagne et Angleterre.

Cap vers la Premier League ?

A priori, Denis Bouanga ne quittera pas l’ASSE pour la France. Un défi à l’étranger correspond plus à ses attentes. Notamment si c’est l’Angleterre qui est à portée de mains. Courtisé par Everton et West Ham, Bouanga est plus proche de rejoindre l’étranger que la France.