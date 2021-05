A force d’avoir attendu, Leonardo place le PSG dans une situation très complexe vis-à-vis de Mbappé. Paris est en position de faiblesse…

Il fallait être ferme. Exigé une réponse, il y a un an de cela. Lorsque le PSG avait encore la possibilité d’avoir une marge de manœuvre et d’anticiper un possible départ de Kylian Mbappé. Aujourd’hui, c’est trop tard. La saison se termine, le Français est en position de force et Paris se retrouve à subir une situation, impuissant…

Leonardo a trop tardé

Leonardo a trop tardé. A force de ne pas vouloir brusquer sa star, il a fini par se retrouver dans une situation sans issue. Kylian Mbappé peut faire ce qu’il veut. S’il ne prolonge pas cet été, il obtiendra son départ, comme il le désire. Paris n’aura pas son mot à dire, sauf peut-être sur le prix du transfert. Et encore… Mbappé n’a plus qu’un an de contrat, difficile d’exiger plus de 150 millions d’euros, aussi talentueux soit-il. Le risque de le voir partir libre dans un an est trop grand.