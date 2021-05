Pour son premier mercato avec l’OM, Jorge Sampaoli espère du mouvement. Pablo Longoria va avoir du boulot…

Jorge Sampaoli a hérité d’un effectif à son arrivée à l’OM. S’il est satisfait de quelques éléments, l’Argentin aspire à remodeler son groupe pour lui apporter du caractère, de la technique et de l’exigence. Pablo Longoria est donc attendu au tournant pour lui apporter les joueurs de son choix.

L’Europe sera important

Pour faciliter le mercato de l’OM, Sampaoli et Longoria ont besoin d’une qualification européenne. Pour séduire les recrues potentielles et aussi pour avoir un peu plus de moyen. Frank McCourt, lui, fera le nécessaire pour offrir de nouveaux moyens à ce nouveau projet. En défense et au milieu, Sampaoli attend beaucoup de l’été à venir.