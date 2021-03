Pour réduire le prix de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait tenter d’inclure une star de son effectif. Eden Hazard ferait partie des possibilités.

Le Real Madrid n’a pas l’argent pour payer un transfert à plus de 150 millions d’euros. Et même s’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, Kylian Mbappé vaut plus que 150 millions d’euros. Le PSG ne négociera pas en-dessous de ce tarif pour un transfert sec.

Paris aime Hazard

Parmi les options étudiées, le Real Madrid envisage d’inclure un ou plusieurs joueurs dans le deal Mbappé. Un montant fixe et un joueur de Zidane permettraient de réduire vraiment le prix. Si Leonardo apprécié Vinicius Junior, Zidane pourrait soumettre le profil de Hazard. Le Belge est en perte de vitesse et doit se relancer. Paris lui a couru après longtemps quand il était à Chelsea. Avec un billet de 100 millions d’euros et Eden Hazard (acheté 115 M€ il y a deux ans), la proposition pour Mbappé aurait du sens. Suffisamment pour le PSG ?