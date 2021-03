L’OM doit tout mettre en place pour conserver Bouba Kamara qui a pris une nouvelle dimension cette saison.

Elles sont nombreuses les déceptions du côté de l’OM depuis le début de la saison. Mais malgré tout il ne faut pas perdre de vue les satisfactions même si elles sont nettement plus rares. Et on pense forcément à Bouba Kamara qui a pris une nouvelle dimension depuis quelques mois.

Ne pas le perdre

Il est devenu un cadre de l’équipe et les dirigeants doivent désormais tout faire pour le conserver sur la durée. Il mérite de signer une prolongation de contrat avec un salaire plus en conformité avec son nouveau statut. Marseille doit le verrouiller pour ne pas prendre le risque de le perdre à moyen terme.