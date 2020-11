Le directeur sportif du PSG apprécie énormément Vinicius Junior.

Arrivé au Real avec l’étiquette de jeune prodige appelé à devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, Vinicius Junior est de plus en plus critique. Récemment, le Brésilien a été critiqué par son coéquipier Karim Benzema. Les remarques du Français étaient dures. Mais seraient partagées par plusieurs éléments du club merengue.

Leonardo toujours sous le charme

Vinicius Junior est de plus en plus considéré comme un flop. Mais Leonardo est persuadé de pouvoir relancer ce jeune joueur. Le directeur sportif brésilien aimerait le recruter et le faire venir au Paris Saint-Germain. Il est convaincu que son jeune compatriote a tout pour exploser dans le futur.