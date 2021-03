Très proche de Mino Raiola, Leonardo est position idéale pour réaliser un très gros coup cet été. Le PSG pourrait en profiter.

Lionel Messi est libre de tout contrat. David Alaba également. Mais sur le marché des transferts, ce n’est pas une signature pour zéro euro qui pourrait être le gros coup de l’été. C’est un gamin de 20 ans, qui marche sur l’Europe et qui n’en finit plus de surprendre : Erling Haaland.

Le poulain de Raiola

Erling Haaland, l’attaquant du Borussia Dortmund, est un joueur de l’écurie Mino Raiola. L’agent italien le bichonne et gère sa carrière avec vigueur. Un transfert cet été ? D’accord, mais avec une commission XXL pour l’agent d’Ibrahimovic, Pogba et Verratti ! Si un club met 70 millions d’euros sur la table, il y aura 20% pour Raiola. C’est la condition pour un transfert d’Haaland. Et qui de mieux placé que Leonardo pour dealer avec Raiola ? Agent d’Aréola, Bakker, Verratti ou encore Kean, l’Italien entretient d’excellentes relations avec le patron du PSG. Si Paris veut bouger pour le très gros coup de l’été, Leonardo a la clé.