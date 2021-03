La future femme de Marco Verratti pourrait bien être la plus belle Wag du vestiaire. Exit Mesdames Icardi ou Marquinhos…

Si le vestiaire du PSG est truffé de stars, il est également servi en matière de Wag. Des femmes de joueurs aussi radieuses que ravissantes. Et au classement des plus jolies, jusqu’à présent, Wanda Icardi et Carol Cabrino se disputaient la première place.

Jessica Aida, nouvelle n°1 ?

Mais Marco Verratti a trouvé l’amour. Après avoir partagé la vie de Laura Zazzara, une belle italienne, c’est au bras d’un mannequin français que le milieu de terrain du PSG a le sourire. A tel point que l’hiver dernier, dans le désert de Marrakech, il a fait sa demande en mariage à Jessica Aidi. Une future madame Verratti qui pourrait bien devenir la plus belle Wag du PSG. Votre avis ?